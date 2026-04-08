Песков прокомментировал опубликованный разговор Путина с Орбаном

Россия выступает против попыток предать гласности материалы переговоров на высоком уровне.

© ALEXANDER NEMENOV/EPA/TACC

Так публикацию стенограммы разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в опубликованной стенограмме нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией.