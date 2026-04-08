Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана

В конфликте США и Ирана победил рассудок. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, каждая из сторон назвала себя победителем, однако в итоге восторжествовал именно здравый смысл, который был подорван заявлениями Вашингтона об «уничтожении иранской цивилизации».

При этом, Медведев подчеркнул, что сам факт готовности президента США Дональда Трампа обсуждать предложения Ирана по мирному урегулированию является успехом Тегерана.