Медведев сделал заявление о перемирии США и Ирана

Израиль может нарушить перемирие США и Ирана, поскольку Тель-Авив не добился своих задач. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заключили временное перемирие с Ираном сроком на две недели. До этого Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое американский лидер назвал «работоспособной основой» для переговоров.

Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана

Медведев отметил, что сам факт согласия Трампа обсуждать план из десяти пунктов — успех иранцев. Американский лидер не согласится его принять, ведь он включает продолжение ядерной программы и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Зампред Совбеза не исключил промежуточный вариант, по которому Вашингтон будет сохранять «хрупкое перемирие».

«Но это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть еще Израиль, он играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Это делает ситуацию крайне неопределённой», — заявил Медведев.

Он добавил, что из-за этого «европейским баранам-русофобам» придется «долго жить в режиме строгой экономии», поскольку дешевой нефти в ближайшее время не будет.