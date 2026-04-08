Захарова заявила о содействии России урегулированию на Ближнем Востоке

Россия способствовала продвижению политико-дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, исходя из принципов международного права и национальных интересов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова в эфире радио Sputnik подчеркнула, что Россия активно участвовала в содействии урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, руководствуясь международным правом и гуманистическими целями.

«Активное вовлечение России в оказание содействия урегулированию ситуации было встроено в русле национальных интересов, международного права и в истинно гуманистических целях», – отметила Захарова.

По словам дипломата, Москва с самого начала подчеркивала отсутствие военного решения в текущем ближневосточном конфликте. Захарова напомнила, что Россия требовала немедленного прекращения агрессии США и Израиля против Ирана. Она отметила, что единственный путь к стабильности в регионе – это настоящий переговорный процесс, а не военные или прикрывающие операции.

Также Захарова указала, что политико-дипломатическое урегулирование должно строиться на учете реальных позиций сторон и быть направлено на долгосрочный мир, а не на навязывание чужих порядков.

