Захарова объяснила блокировку резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

Отказ Москвы поддержать резолюцию Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу не дал использовать Совет безопасности в возможных нечистоплотных целях.

Об этом в среду, 8 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

— Это блокировка попытки использовать Совбез в нечистоплотных, возможных нечистоплотных целях, — сказала Захарова в эфира радио Sputnik.

4 апреля в СМИ появилась информация, что Иран обратился к России с просьбой не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна в Совете Безопасности ООН по Ормузскому проливу. Сообщалось, что потенциальное принятие резолюции «только усложнит ситуацию».

Уже 7 апреля Россия и Китай наложили свое вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в рамках ситуации в Ормузской проливе. При этом проект поддержали 11 стран, еще две воздержались от голосования.

Россия объяснила отказ поддержать резолюцию по Ормузскому проливу

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня.