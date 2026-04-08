МИД РФ прокомментировал перемирие Ирана и США

Захарова назвала перемирие Ирана и США поражением подхода агрессивного нападения
Перемирие Ирана и США показало, что подход агрессивного нападения потерпел поражение, отметила в эфире Радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Все заявления... что главное поагрессивнее... эта позиция потерпела сокрушительное поражение», — отметила Захарова.
По её словам, это касается и подхода одноколейного агрессивного неспровоцированного нападения.
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху приветствовал прекращение огня между США и Ираном.
В Высшем совете национальной безопасности Ирана после этого объявили о победе в конфликте с США.
Иран также согласился открыть Ормузский пролив для судоходства на протяжении двух недель в рамках действующего перемирия.
Первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном по вопросам прекращения боевых действий может состояться в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде.