После того, как Соединенные Штаты призвали своих союзников к санкциям против России, Япония немедленно последовала их примеру и ввела свои ограничения. Аналогичным образом Токио поступил, когда речь зашла о заморозке российских активов, он немедля заблокировал деньги РФ на счетах своих банков. Как отметили китайские журналисты, у японского правительства были скрытые мотивы начать конфронтацию с РФ.

© РИА "ФедералПресс"

«Япония руководствовалась не только желанием оказать помощь США, у нее были свои скрытые мотивы. В Токио рассчитывали, что Россия увязнет в конфронтации с Западом, оказавшись под столь серьезным давлением. Это дало бы Токио рычаги влияния на переговорах с Москвой относительно принадлежности Курильских островов», – пишут авторы китайского издания Toutiao.

В статье говорится, что что многолетний территориальный спор вокруг Курильских островов заставляет Японию признавать малоперспективность своих претензий. Заявление Владимира Путина о том, что границы России не имеют конца, развеяло всякие сомнения относительно нежелания Москвы идти на уступки и отказываться от суверенитета над Курилами. Тем не менее, Токио, руководствуясь национальными интересами и чувством гордости, также не собирался терять контроль над архипелагом. В сложившейся ситуации возник стратегический ход: присоединиться к западным санкциям, дождаться ослабления России и затем вернуть спорные территории.

«Хотя это было неожиданно, Япония просчиталась. Россия справилась с экономическими трудностями, вызванными санкциями, которые не привели к коллапсу ее экономики», – комментируют китайские наблюдатели.

Представители КНР подчеркнули, что после первоначального шока от санкций Россия перешла к решительным действиям, и Япония оказалась под их ударом. Первым шагом стал запрет японским рыбакам на промысел вблизи Курильских островов, что нанесло ощутимый удар по японской экономике, для которой эти воды имеют колоссальное значение. Далее последовало усиление обороны островов, включая размещение ракетных комплексов и современных систем ПВО. Россия также нарастила патрулирование Японского моря самолетами и кораблями. В конечном итоге, Кремль официально объявил о приостановке переговоров с Японией по мирному договору и статусу Курил.

«Примечательно, что Россия открыто пригласила Китай к участию в экономических проектах на островах, что стало большим унижением для Японии», – отметили в КНР.

Таким образом, японская стратегия ослабления России с целью возвращения Курил провалилась. Теперь шансы Токио на возвращение островов стали еще более призрачными, чем до введения санкций, и фактически можно говорить о необратимой потере этих территорий, пишет АБН24.

