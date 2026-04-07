Захарова ответила на слова Гутерриша о страданиях гражданских

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ООН Антониу Гутерриша о том, что никакая военная цель не оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и страдания населения.

Поводом для реакции Захаровой стало высказывание главы всемирной организации, прозвучавшее ранее: «Не существует такой военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или преднамеренное причинение страданий гражданскому населению».

В ответ на это дипломат озвучила серию риторических вопросов, по сути предложив применить слова Гутерриша максимально широко.

«Это же не только про США и Иран, да? Это и про Зеленского, который не может, с точки зрения Генсека ООН, никакими военными целями оправдывать теракты против мирных жителей — мы правильно поняли? И про страдания газаветян тоже? И про все нападения натовцев последних десятилетий от бомбардировок Белграда до расчленения Ливии?» — написала Захарова.

Она также предложила «зафиксировать универсальный характер этой сакраментальной фразы, этого откровения Гутерриша под занавес карьеры».