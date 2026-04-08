Небензя заявил об отказе России извиняться за вето по Ормузскому проливу
Россия не намерена приносить извинения за наложенное вето на проект резолюции по Ормузскому проливу, заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Москва, Пекин и Париж заблокировали документ, призывавший государства к военному сопровождению коммерческих судов. Американская инициатива также требовала от Ирана немедленно прекратить нападения в акватории.
В ходе обсуждения ситуации российский дипломат обратился к постоянному представителю США Майку Уолтцу на английском языке. Он дал понять, что позиция Москвы останется неизменной.
«Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», — сказал Небензя.
Ранее французские власти выражали недовольство британской редакцией проекта резолюции Совбеза ООН, допускающей возможность применения силы для обеспечения прохода через Ормузский пролив.