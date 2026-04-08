Россия не намерена приносить извинения за наложенное вето на проект резолюции по Ормузскому проливу, заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.

Ранее Москва, Пекин и Париж заблокировали документ, призывавший государства к военному сопровождению коммерческих судов. Американская инициатива также требовала от Ирана немедленно прекратить нападения в акватории.

В ходе обсуждения ситуации российский дипломат обратился к постоянному представителю США Майку Уолтцу на английском языке. Он дал понять, что позиция Москвы останется неизменной.

«Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», — сказал Небензя.

Ранее французские власти выражали недовольство британской редакцией проекта резолюции Совбеза ООН, допускающей возможность применения силы для обеспечения прохода через Ормузский пролив.