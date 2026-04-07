Постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя объяснил, почему РФ внесла вето на резолюцию по Ормузскому проливу. Об этом сообщает РБК.

Напомним, что ранее в ООН предложили резолюцию, которая разрешала бы координировать «соразмерные действия» для обеспечения безопасного транзита своих кораблей через Ормузский пролив и предотвращения его перекрытия. Эту резолюцию поддержали 11 стран из 15. Еще две воздержались от голосования, а Россия и Китай выступили против.

По словам Небензи, Россия не поддержала этот проект из-за того, что он создал бы опасный прецедент «для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН».

«Мы совместно с Китаем предлагаем Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности», — заявил он.

Трафик через Ормузский пролив достиг пика с начала марта

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может взять Ормузский пролив под свой контроль.