Небензя объяснил отказ РФ поддержать резолюцию по Ормузскому проливу
Постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя объяснил, почему РФ внесла вето на резолюцию по Ормузскому проливу. Об этом сообщает РБК.
Напомним, что ранее в ООН предложили резолюцию, которая разрешала бы координировать «соразмерные действия» для обеспечения безопасного транзита своих кораблей через Ормузский пролив и предотвращения его перекрытия. Эту резолюцию поддержали 11 стран из 15. Еще две воздержались от голосования, а Россия и Китай выступили против.
По словам Небензи, Россия не поддержала этот проект из-за того, что он создал бы опасный прецедент «для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН».
«Мы совместно с Китаем предлагаем Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности», — заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может взять Ормузский пролив под свой контроль.