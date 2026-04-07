В Совфеде объяснили угрозы Трампа об уничтожении целой цивилизации

С момента применения президентом США Гарри Трумэном двух атомных бомб в Японии в Вашингтоне неоднократно возникает соблазн использовать ядерное оружие.

Об этом заявил зампред Совфеда по международным делам Андрей Климов, чьи слова приводит «Радиоточка НСН».

«Не стоит забывать, что один из предшественников Трампа применил против гражданского населения аж две атомные бомбы без всякой военной необходимости. С тех пор в Вашингтоне не первый раз возникает соблазн использовать свои военные изделия», — сказал он.

По словам сенатора, сейчас ситуация складывается не в пользу США. В случае гипотетического ядерного удара начнется радиоактивное заражение воздуха и воды. При этом в горной местности поражающий фактор ядерного оружия меньше, чем в пустынях или на равнинах.

СМИ рассказали, как население Ирана восприняло угрозы Трампа

Политик добавил, что, по его мнению, военнослужащие Ирана готовы к защите от радиоактивного заражения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Тегеран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).