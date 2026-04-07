Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

России и Китая во вторник наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому, передает корреспондент РИА Новости. Вето Москвы и Пекина как постоянных членов Совбеза не позволило принять проект резолюции.

В поддержку документа выступили 11 стран. Еще 2 воздержались.

Документ призывает государства «координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам» для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, «включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив».

Резолюция относится только к ситуации в Ормузском проливе. При этом СБ документом выражает готовность рассмотреть «дальнейшие меры» против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.

Документ также требует от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывает к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, призывает к возвращению на путь дипломатии и приветствует продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.