Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в зоне Персидского залива

Главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне Персидского залива.

«Проведён доверительный обмен мнениями относительно продолжающейся беспрецедентной эскалации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры в ходе беседы подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий, а также подтвердили взаимный настрой на поддержание плотной внешнеполитической координации между Москвой и Абу-Даби с целью содействия мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров выразил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи соболезнования в связи с гибелью сотрудника при обстреле атомной электростанции «Бушер».