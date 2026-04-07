Президент России Владимир Путин и основатель ЛДПР Владимир Жириновский состояли в очень содержательном диалоге, который был интересен для обеих сторон. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Комсомольская правда», вспоминая политика по случаю очередной годовщины со дня ухода из жизни политика.

© Московский Комсомолец

«Владимир Путин действительно с большим уважением к нему относился, и они в очень таком содержательном диалоге состояли. Это действительно было интересно для обоих», — отметил Песков.

По словам Пескова, в преддверии 80-летия со дня рождения политика в Кремле чтут его память и «изучают его пророческие заявления».

«Очень многие заявления оказываются пророческими, можно сказать, — его анализ ситуации на Ближнем Востоке», — сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что знаком с Жириновским с давних пор — ещё с тех дней, когда тот занимался востоковедением.

«Мы очень плотно сотрудничали в вопросах развития ИСАА, ведь и он, и я оканчивали этот институт», — добавил он.

Он добавил, что талант Жириновского трудно переоценить. По мнению Пескова, политик был интересен не только как востоковед, но и как человек, который «безупречно и филигранно разбирался во всех тонкостях международной политики».

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни. Ему было 76 лет. 25 апреля 26 года ему исполнилось бы 80 лет.