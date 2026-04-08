Лавров: Россия желает умиротворения Ближнему Востоку

Российская сторона желает Ближнему Востоку умиротворения, основанного на балансе интересов всех стран региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Лавров рассказал, чего Россия желает Ближнему Востоку
Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе выступления на заседании Совета глав субъектов России при внешнеполитическом ведомстве.

«Мы желаем, конечно, умиротворения Ближнего Востока на основе баланса интересов всех без исключения стран региона — и Ирана», — сказал Лавров.

В конце февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика стала наносить удары с помощью ракет и беспилотников по территории еврейского государства и американским базам на Ближнем Востоке. Боевые действия продолжались больше месяца, 7 апреля хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном. Президент Соединенных Штатов принял план Ирана из 10 пунктов, которые «являются приемлемой основой для переговоров». В свою очередь, Исламская Республика согласилась разблокировать Ормузский пролив.

10 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом подтвердил принципиальную позицию российской стороны по поддержке скорейшей деэскалации на Ближнем Востоке.