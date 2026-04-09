В Кремле высказались об отставке губернатора Белгородской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможной отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Об этом сообщает RTVI.

«Мы традиционно не комментируем», — ответил он.

Ранее стало известно, что Гладков может покинуть свой пост в ближайшее время. Сообщается, что возможный уход Гладкова может быть связан со состоянием его здоровья. Отмечается, что глава Дагестана Сергей Меликов и руководитель Брянской области Александр Богомаз также могут уйти со своих должностей.

В марте 2026 года губернатор Белгородской области чуть не попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он посетил село Смородино в Грайворонском округе, которое было обстреляно ВСУ. Он прибыл на место разбора завалов, но в тот момент в небе появился беспилотник противника. Люди укрылись в Доме культуры, бойцы Росгвардии ликвидировали угрозу, дрон сдетонировал в воздухе, не причинив повреждений.