ЧС в Дагестане и атаки в Новороссийске: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 апреля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал атаки дронов ВСУ в Новороссийске, ЧС в Дагестане и глобальный энергетический кризис.

Атаки по КТК

В ночь на 6 апреля дроны ВСУ атаковали объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в Новороссийске. Во время атаки в Новороссийске были повреждены жилые дома. В результате пострадали десять человек, в том числе дети.

Песков указал, что Украина не первый раз атакует инфраструктуру КТК, передает ТАСС. Он подчеркнул, что речь идет о важном международном трубопроводе.

Глобальный энергетический кризис

Песков заявил, что мир «уверенно вступил» на путь экономического и энергетического кризиса, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что речь идет о «довольно серьезном» кризисе, масштабы которого увеличиваются изо дня в день.

«Рынок и конъюнктура рыночная в области энергетики и энергоресурсов полностью изменилась», - отметил Песков.

Интерес к российской нефти

Песков сообщил, что Россия получила «огромное количество» запросов на поставки энергоресурсов. Запросы эти пришли от альтернативных потребителей, переговоры ведутся.

«Мы ведем переговоры таким образом, чтобы эта ситуация соответствовала именно нашим интересам», - подчеркнул представитель Кремля.

Совещание по ЧС в Дагестане

Песков сообщил, что 7 апреля президент России Владимир Путин проведет большое совещание по чрезвычайной ситуации в Дагестане из-за паводков. Во встрече примут участие руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МЧС Александр Куренков, министр финансов Антон Силуанов, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Дагестана Сергей Меликов и руководители различных служб.