Путин проведет совещание по поводу наводнения в Дагестане

Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации в Дагестане. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

"Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам и проблемам, которые складываются в Дагестане в связи с аномальными погодными явлениями, в связи с паводками, ливнями, затоплениями и так далее. Сегодня президент созовет большое совещание", - сказал представитель Кремля.

В Дагестане 28 марта в результате ливней и шквалистого ветра начались подтопления в жилых домах, что повлекло за собой массовые отключения электричества и воды. Из-за масштабного наводнения без света остались жители 132 населенных пунктов, или около 60 тыс. человек.

5 апреля в регионе произошло новое разрушительное наводнение. В частности, трехэтажный дом с людьми обрушился из-за размытого грунта в Махачкале. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны подтопления эвакуировали более четырех тысяч человек.

7 апреля синоптик Александр Ильин предупредил, что в регион придет новый циклон - он ожидается уже в пятницу. Согласно прогнозам специалиста, больше всего осадков выпадет в западных районах, однако восточные прикаспийские районы тоже ждут испытания.