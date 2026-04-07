Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать ситуацию вокруг Каспийского трубопровода.

Минобороны РФ сообщило, что он подвергся кадрам украинских беспилотников, повредивших ключевые объекты инфраструктуры, однако Минэнерго Казахстана (объект принадлежит международной компании, главными акционерами которой являются Казахстан и США) сообщило, что отгрузка нефти продолжается.

«То, что удары имели место — это очевидно», - заявил спикер Кремля в ответ на просьбу прояснить реальную картину. «Главный первоисточник — это наши военные», - подчеркнул он.

Песков напомнил, что Киев не первый раз наносит удары по инфраструктуре Каспий кого трубопроводного консорциума, этот трубопровод уже страдал неоднократно.

Вместе с тем, в Кремле не в курсе конкретики.