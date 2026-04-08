Перелом в конфликте с Украиной произошел с началом продвижения армии России в рамках специальной военной операции. Об этом в среду, 8 апреля, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Народный избранник таким образом ответил на высказанное заместителем руководителя офиса президента Украины, бригадным генералом Павлом Палицей мнение об отсутствии условий для перелома хода конфликта.

Парламентарий подчеркнул, что интересы российской стороны заключаются в достижении мира, устранении причин конфликта и обеспечении безопасности как для Украины, так и для самой России. Он отметил, что российская армия постепенно приближается к этой цели, взяв под контроль Луганскую Народную Республику, часть Донецкой Народной Республики и Запорожскую область.

— Поэтому перелом наступил, когда российская армия начала освобождать свои субъекты федерации. Вот тогда, будем считать, наступил перелом войны. Потому что победа, она все равно будет за нами. И вот это был перелом, — передает слова Колесника Lenta.ru.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа отметил, что призывы президента Украины Владимира Зеленского к перемирию с Россией, прозвучавшие на фоне двухнедельного прекращения огня на Ближнем Востоке, являются политической игрой.