Путин поздравил То Лама с избранием президентом Вьетнама

Российский лидер Владимир Путин поздравил генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием президентом страны.

«Решение Национального собрания стало новым свидетельством Вашего высокого политического авторитета и самой широкой поддержки проводимой Вами линии», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнёрства между Москвой и Ханоем, а также продолжении конструктивного диалога и тесной работы по всем актуальным вопросам.

7 апреля парламент Вьетнама избрал То Лама президентом на срок до 2031 года.