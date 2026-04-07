Украина давно заслужила удар ракетным комплексом «Орешник», считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что Киев должен ответить за свои преступления.

«Они давно "Орешника" заслужили, сам Бог велел получить "Орешник" за то, что они тут вытворяют. Я думаю, они уже достойны этого серьезного удара», — сказал Колесник.

По словам депутата, применение того или иного оружия боевого воздействия зависит от российского военного руководства.

Названа возможная новая цель «Орешника»

«Удары по Новороссийску, потопление в Азовском море нашего "Волго — Балт 138" с зерном, гибель наших людей, налеты дронов через Прибалтику — такие вещи не прощаются», — подчеркнул Колесник.

Депутат также отметил, что Прибалтике тоже следует напрячься за то, что она пропускает украинские дроны.

Прибалтике тоже надо напрячься немножко за то, что она пропускает украинские дроны. Может быть, там и ее дроны потихонечку добавляют под шумок Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

«Врагам России сейчас завидовать никак не приходится. Я думаю, европейцы тоже это скоро поймут, потому что их потихонечку в этот водоворот войны Зеленский втягивает, из которого выход только один — в сторону кладбища», — отметил Колесник.

По данным украинского Telegram-канала «Insider UA», Вооруженные силы России могут нанести удар по Украине при помощи ракетного комплекса «Орешник» в ближайшее время. Речь идет об ударе по Киеву, Львову и Староконстантинову.

Бывший начальник отдела Управления боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения России полковник Николай Шабалтас ранее рассказал, что «Орешник» не может перехватить ни одна система противовоздушной обороны (ПВО) из-за ее огромной скорости.