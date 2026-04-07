В МИД раскрыли уровень контактов России и Венесуэлы

Москва и Каракас продолжают в регулярном режиме поддерживать связь и развивать двусторонние проекты. Речи о каких-либо ограничениях не идет, заявил в беседе с журналистами ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Дипломат напомнил, что совсем недавно министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто обменялись поздравлениями по случаю 81-й годовщины установления дипломатических отношений.

По его словам, в начале марта в Каракасе побывал спецпредставитель главы МИД России по вопросам отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Прошли и другие встречи.

Мелик-Багдасаров рассказал, что неоднократно виделся с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, а также с министром иностранных дел Хилем и руководителями ряда ведомств. С ними обсуждалось развитие двусторонних проектов.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, заявил, что Венесуэла остается дружественной для России страной.