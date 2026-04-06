Европейские лидеры пытались маскировать свое негативное отношение к американскому лидеру Дональду Трампу. Делалось это для того, чтобы сохранить поддержку Киева, которая оказывалась Вашингтоном, написал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его словам, ЕС и Великобритания изо всех сил скрывали свой истинный настрой против президента США, чтобы «и дальше получать льготы и поддержку по Украине».

Дмитриев также сослался на график с данными опросов о предпочтениях жителей разных стран в отношении президентской кампании 2024 года, в ходе которой определился новый хозяин Белого дома. Он отметил, что данные показывают возникшую пропасть между странами Европы и движением MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»).

Как подчеркнул спецпредставитель российского лидера, в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании лояльны экс-кандидату в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и бывшему президенту США Джо Байдену.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Запад не осознал масштаб кризиса и должен искупить вину. «Им следует задать себе только один вопрос: почему они неустанно продолжают двигаться в неверном направлении, ведущем к саморазрушению Европейского союза и Великобритании?», — задался вопросом глава РФПИ.