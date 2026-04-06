Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил планы приехать в Москву 9 мая на празднование Дня Победы. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Перед визитом в Россию политик посетит концентрационный лагерь Дахау в Германии.

В прошлом году Фицо жаловался, что получает угрозы в связи со своим решением посетить РФ 9 Мая. По его словам, визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Москвой.

Также Фицо напомнил, что в мае 2025 года, когда он направлялся в Россию, Эстония и другие балтийские страны запретили пролет его самолета через свою территорию. Однако спустя некоторое время, по его словам, в кулуарах к нему подходили премьер-министры этих же стран, расспрашивая о встрече с российским лидером, что он расценил как проявление лицемерия. В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в ЕС возмущены визитом Фицо в Россию и присутствием его на параде Победы.