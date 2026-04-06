Захарова: атака ВСУ на КТК является терроризмом чистой воды

Атака Вооруженных сил Украины на объекты компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) является примером терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что энергетическая инфраструктура становится одной из ключевых целей киевских властей для нанесения ущерба разным странам, передает ТАСС.

«Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», – сказала Захарова.

Она также добавила, что «на Банковой хорошо знают методы террористов и действуют аналогично».

Ранее Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.