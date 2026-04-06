В МИД России сделали предупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУ

Россия сделала предупреждение странам Прибалтики из-за беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (БПЛА ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом», — сообщила дипломат.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет украинских БПЛА над своей территорией. Минобороны Латвии, в свою очередь, это сообщение опровергли.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что дроны ВСУ залетают в страны Прибалтики и Финляндию. По его словам, Россия якобы отклоняет их от маршрута.