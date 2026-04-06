Захарова сообщила о межведомственной проработке безвиза России и Китая

Вопрос продления безвизового режима между Россией и Китаем находится в стадии межведомственной проработки. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Конкретные сроки принятия решения и параметры возможного продления пока не уточняются.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявлял, что безвизовый режим между странами желательно сделать бессрочным.

Также глава Минэкономразвития России Максим Решетников отмечал заинтересованность в расширении безвизового режима с другими странами.