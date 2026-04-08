Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге иронично прокомментировала недавнее заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас. Та в одном из своих выступлений утверждала, что Россия за последние 100 лет якобы совершила нападения на более чем 19 стран.

Захарова отметила, что конкретных примеров Каллас не привела, а потому достоверность ее слов вызывает большие сомнения.

«Я вообще сомневаюсь, что она может по памяти вообще какие-то 19 стран назвать, не сделав ошибку», - заявила дипломат, усомнившись в компетентности главы евродипломатии.

Ранее помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский также подверг критике высказывания Каллас. Он назвал её выводы «калласальными» и предложил эстонскому политику «краткий курс военной истории России», намекнув на недостаток знаний о реальных исторических событиях.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно обращали внимание на участившиеся случаи необоснованных исторических обобщений со стороны западных политиков. По мнению Москвы, подобные заявления часто делаются без опоры на факты и служат исключительно антироссийской пропагандистской повестке.

Сам Каллас не ответила на критику и не привела доказательств своего утверждения о «19 странах». Официальные представители Евросоюза пока также воздерживаются от комментариев по этому поводу.