Медведев дал особое поручение по Дагестану

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев распорядился отправить дополнительные силы и средства для ликвидации последствий сильных ливней на территории Дагестана. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Накануне стало известно, что самая сложная ситуация из-за непогоды сложилась в Махачкале, Дербенте, селе Геджух Дербентского района, Хасавюртовском районе.

«Направить дополнительные силы и средства в Дагестан и усилить работу по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды», — отметил Медведев.

Напомним, что в конце марта — начале апреля на республику обрушилась непогода. Потоки воды повредили жилые дома, автомобильные трассы, объекты инфраструктуры, автомобили. Десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.

Власти Дагестана эвакуировали жителей из пострадавших районов, создали оперативные штабы и координационный центр.

Усилия специалистов в настоящее время направлены на возобновление подачи света, налаживание стабильного водоснабжения, ремонт автомобильных дорог.