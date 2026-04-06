Захарова резко высказалась о проекте Киева и Токио по беспилотникам

Россия рассматривает запуск проекта Киева и Токио по дронам как враждебный шаг, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Ответ дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.

Накануне на сайте японского производителя беспилотников Terra Drone Corporation появилась статья о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с украинским разработчиком Amazing Drones, который специализируется на создании дронов различных типов.

Журналисты попросили МИД прокомментировать эту публикацию, раскрыть, какие шаги предпримет Москва.

Дипломат отметила, что ВСУ постоянно осуществляют провокации на территории России, бьют дронами по гражданским объектам.

«Рассматриваем подобный шаг [заключение договора о партнерстве], осуществленный явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Япония в последние годы все глубже втягивается в противостояние на Украине, наносит своими действиями ущерб отношениям с Россией.

Вооружения, представляющие угрозу гражданам РФ, производящие их промышленные площадки, являются законными целями для российских военных, констатировала дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что Москва даст жесткий ответ, в том случае, если Токио начнет поставки вооружений и военной техники ВСУ.