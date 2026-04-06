Путин поручил 7 апреля созвать совещание по ситуации с затоплениями в Дагестане
Президент России Владимир Путин поручил 7 апреля созвать совещание для детального обсуждения ситуации в Дагестане на фоне подтоплений в результате аномальных осадков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин по телефону принял доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Дагестана Сергея Меликова о ситуации в республике и дал поручения по оказанию помощи людям.
«Президент поручил завтра созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств с тем, чтобы детально обсудить положение... в Дагестане», — сообщил Песков.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил направить дополнительные силы и средства в Дагестан на помощь в ликвидации последствий непогоды.
В девяти населённых пунктах Дагестана подтоплено более 2 тыс. жилых домов. В республике сохраняется угроза обвалов, камнепадов и схода селевых потоков.