Песков: сейчас сложно собраться в трехстороннем формате по Украине

В настоящий момент организовать переговоры Россия-США-Украина сложно, но и Киев, и Москва продолжают диалог с Вашингтоном по своим каналам. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© Российская Газета

"Трехсторонние переговоры пока на паузе, у американцев много других дел, понятно каких", - сказал Песков.

Он пояснил, что поэтому сейчас трудно собраться в трехстороннем формате.

"Украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы тоже, по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией с американцами", - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков говорил, что Россия не теряет интерес к переговорам.