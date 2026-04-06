Захарова упрекнула ФРГ в забытой истории

Германия в «пылу милитаристского угара» напрочь забыла уроки истории. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения об ограничении права выезда для мужчин призывного возраста из ФРГ.

Захарова отметила, что подобные меры, вероятно, являются частью стратегии канцлера ФРГ по милитаризации страны, озвученной на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Она напомнила, что Германия уже проходила подобное, и от этого опыта пострадали многие.

«В прошлый раз, когда немецкая политическая элита вознамерилась сделать свою страну «главной военной силой в Европе», это закончилось трагедией для всего человечества», — написала она.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что в Германии с 1 января текущего года для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет начал действовать запрет на выезд из страны на длительный срок. Для того, чтобы покинуть территорию ФРГ на более чем три месяца, они обязаны получить разрешение в центре карьеры бундесвера (немецкие вооруженные силы). Нововведение распространяется на любые поездки — будь то обучение за границей, работа или путешествие. В издании отметили, что данная обязанность теперь действует на постоянной основе, а не только в случае возникновения «ситуаций напряженности или обороны».

Ранее Мерц допустил призыв женщин на военную службу в Германии из-за России.