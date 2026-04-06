Песков назвал очень опасной ситуацию с атаками на газопроводы

Песков заявил, что ситуация с атаками на европейский участок газопровода «Турецкий поток» крайне опасна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Ситуация потенциально очень опасная, мы знаем, что различные участки инфраструктуры и «Турецкого потока», и «Голубого потока» неоднократно подвергались атакам, атакам киевского режима». Поводом для обеспокоенности стала находка взрывчатки и детонаторов всего в нескольких сотнях метров от газопровода в Сербии.

Песков отметил, что Москва выражает надежду на принятие необходимых мер со стороны Венгрии и Сербии по обеспечению безопасности магистральных газопроводов на европейской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что рядом с магистральным газопроводом для российского газа из «Турецкого потока» в Сербии была обнаружена взрывчатка с детонаторами.

Будапешт, Москва, Анкара и Белград договорились усилить защиту «Турецкого потока», а венгерские военные возьмут под охрану участок трубы от границы с Сербией до границы со Словакией.

Россия будет и далее передавать Турции всю информацию об угрозах для инфраструктуры газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».