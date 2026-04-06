В Кремле прокомментировали попытку атаки газопровода в Сербии

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил, что в атаке на газопровод между Сербией и Венгрией обнаружат украинский след.

Представитель Кремля заявил, что Украина неоднократно устраивала подобные диверсии.

«Можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены», — допустил он.

Также Песков заявил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Кроме того, он назвал очень опасной ситуацию с атаками против «Турецкого потока» и «Голубого потока».

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о взрывчатке, найденной рядом с газопроводом, ведущим в Венгрию.