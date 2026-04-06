Песков: Москва продолжает обмениваться информацией с Вашингтоном
Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «доподлинно» неизвестно о готовящейся после православной Пасхи встречи Уиткоффа и Кушнера с украинцами.
Он отметил, что трёхсторонний формат переговоров остается на паузе.
«У американцев много дел других, понятно каких. В трехстороннем формате трудно собраться», - сказал спикер Кремля.
Вместе с тем, он отметил, что несмотря на паузу, украинцы продолжают контакты с Вашингтоном , и «мы по имеющимся каналам продолжает обмен информацией с американцами».