В Кремле отказались комментировать нецензурные заявления Трампа

Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать очередные грубые угрозы Трампа в адрес Ирана, в которых президент США употребил нецензурные слова.

Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что в Кремле в Дели соответствующие заявления.

«Предпочитаем их не комментировать», - сказал он.

Вместе с тем, Песков отметил, что уровень напряжённости на Ближнем Востоке растёт, география конфликта расширилась - он затрагивает фактически весь регион.

«Это встречные последствия агрессии против Ирана», - заявил спикер Кремля.

Он добавил, что в Москве также констатируют весьма негативные посредств для глобальной экономики.

По словам Пескова, Россия ещё до начала конфликта предупреждала мировых игроков, что они неизбежны.