В Кремле отказались комментировать нецензурные заявления Трампа
Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать очередные грубые угрозы Трампа в адрес Ирана, в которых президент США употребил нецензурные слова.
Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что в Кремле в Дели соответствующие заявления.
«Предпочитаем их не комментировать», - сказал он.
Вместе с тем, Песков отметил, что уровень напряжённости на Ближнем Востоке растёт, география конфликта расширилась - он затрагивает фактически весь регион.
«Это встречные последствия агрессии против Ирана», - заявил спикер Кремля.
Он добавил, что в Москве также констатируют весьма негативные посредств для глобальной экономики.
По словам Пескова, Россия ещё до начала конфликта предупреждала мировых игроков, что они неизбежны.
"Во вторник в Иране будет и день электростанций, и день мостов — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** (гребаный) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — просто смотрите! Слава Аллаху!" — написал Трамп в воскресенье в соцсети.