В Кремле заявили о росте напряжености на Ближнем Востоке

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из-за конфликта вокруг Ирана фактически весь регион находится «в огне». Выступая на брифинге, он сказал, что Россия ещё до начала боевых действий предупреждала, что негативные последствия для глобальной экономики неизбежны.

Кроме того, Песков сообщил, что Москва видела заявления президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу в адрес Тегерана и предпочитает их не комментировать.

Ранее американский лидер пригрозил Тегерану ударами по мостам и электростанциям, если не будет открыто движение по Ормузскому проливу.