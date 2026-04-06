Медведев поручил направить в Дагестан дополнительные силы из-за наводнения

Московский Комсомолец

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поручил направить дополнительные силы в Дагестан для ликвидации последствий наводнения.

«Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пoручил направить дoполнительные силы и средства в Дагестан и усилить работу по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды», — говорится в сообщении ЕР.

По словам главы республики Сергея Меликова, наиболее сложная обстановка из-за наводнения сложилась в Махачкале, Дербенте, Геджухе, районе детского лагеря «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе, а также в Хасавюртовском районе.

Ранее сообщалось, что из-за прорыва дамбы в Дагестане погибла пятилетняя девочка.