Путин поручил доработать запись к врачам через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству усовершенствовать механизм записи на прием к врачу через портал «Госуслуги». В частности, предлагается внедрить функцию отложенной записи.

Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 18 февраля 2026 года.

Кабмину необходимо представить доклад о проделанной работе до 1 сентября 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Кроме того, глава государства указал на необходимость сохранить доступность женских консультаций, особенно в малых городах и сельской местности.