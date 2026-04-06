Новым председателем ВККС избран судья Верховного суда Владимир Попов

На заседании Высшей квалификационной коллегии судей избран новый председатель коллегии. ВККС возглавил глава второго судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ Владимир Попов.

Как передает корреспондент ТАСС, заседание квалификационной коллегии проходило в видеорежиме, открыл заседание председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Кто за избрание Попова на должность председателя Высшей квалификационной коллегии судей России РФ?", - спросил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, который вел процедуру голосования.

После этого члены коллегии проголосовали за кандидатуру Попова.

"Решение принято единогласно", - объявил Краснов и поздравил Попова с назначением.

После своего избрания Владимир Попов продолжил заседание.

Напомним, ВККС решает крайне важные вопросы: рассматривает кандидатуры на высокие должности в судебной системе, кроме того, ВККС рассматривает ходатайства о возбуждении уголовных дел в отношении судей. Предыдущий глава ВККС Николай Тимошин ранее был назначен на должность заместителя председателя Верховного суда. С этим связан его уход с поста главы коллегии.