Поддерживающие Украину страны должны «готовиться к неприятностям» после украинского удара по шахте в ЛНР, их ждут не только экономические проблемы. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ударили по территории шахты «Белореченская» в Луганской народной республике, повредив электроподстанцию. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, из-за атаки под землей оказался заблокирован 41 шахтер. Принимают меры, чтобы восстановить электроснабжение и спасти горняков.

Российский парламентарий Андрей Колесник подчеркнул, что уже нет никаких иллюзий и дипломатические разговоры закончились.

«Страны, которые помогают Украине, должны готовиться к неприятностям. И не только экономическим. Иллюзий никаких нет. Дипломаты хорошо сделали свое дело, но, думаю, разговоры закончились. Особенно после удара по шахте в ЛНР», — заметил Колесник.

Напомним, что страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику, в том числе считавшиеся одними из лучших танки Leopard 1A5. В мае 2024 года в Москве на Поклонной горе прошла выставка захваченных образцов трофейного вооружения. На ней были показаны, в том числе немецкие танк Leopard и боевая машина пехоты Marder, а также американской БМП Bradley.