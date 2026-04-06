Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости» заявил, что пауза в переговорах по урегулированию украинского конфликта связана со ставкой киевского неонацистского режима на силовой сценарий.

Как заметил собеседник агентства, пауза в переговорном процессе легко объяснима. Он подчеркнул, что переговоры являются отражением реальной обстановки, в том числе на земле.

По словам Сальдо, когда украинская сторона не готова к конструктивному диалогу и продолжает делать ставку на силовой сценарий, происходит закономерное замедление соответствующего процесса.

Областной глава добавил, что принятие решений по данному вопросу в любом случае будет осуществляться исходя из интересов безопасности России и населения нашей страны.