Совбез ООН рассмотрит резолюцию по деблокированию Ормузского пролива

Совет Безопасности ООН рассмотрит во вторник очередной вариант проекта резолюции о защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Учитывая, что против возможности применения силы выступили Россия, Китай, Франция и ряд непостоянных членов этого органа, новая версия документа стала более мягкой в своих формулировках. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на дипломатические источники.

© Российская Газета

В последней версии резолюции, с которой удалось ознакомиться агентству, отсутствует прямое разрешение на применение силы для деблокирования Ормузского пролива.

<img class="" src=""/>

"Государствам, заинтересованным в использовании коммерческих морских путей в Ормузском проливе, настоятельно рекомендуется координировать усилия, носящие оборонительный характер и соразмерные сложившимся обстоятельствам, для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что такие усилия могут включать "сопровождение торговых судов". Кроме того, проект резолюции поддерживает меры "по предотвращению попыток закрыть, перекрыть или иным образом воспрепятствовать международному судоходству в Ормузском проливе".

По оценкам опрошенных Reuters дипломатов, у этой версии резолюции больше шансов быть принятой. Однако вопрос все же остается открытым, ведь для утверждения документа требуется по меньшей мере девять голосов "за" членов Совбеза и отсутствие вето со стороны его постоянных членов (Россия, Китай, США, Франция и Британия).

Резолюция по Ормузскому проливу

Проект резолюции был разработан Бахрейном, председательствующим в Совете Безопасности ООН в настоящее время, при поддержке других арабских стран и США. Документ, в котором изначально содержалась формулировка, позволяющая использовать "все необходимые средства обороны" для защиты торгового судоходства, был представлен Совету в минувший четверг. Но тогда, как отмечает Reuters со ссылкой на источники, против него выступили Россия, Китай и даже Франция. В итоге голосование по нему несколько раз переносилось.

Реакция России

В минувшую пятницу, 3 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал изначальный проект резолюции. "Такое решение Совета Безопасности ООН едва ли добавит шансов мирному урегулированию, не говоря уже об авторитете этого органа", - заявил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в документе содержится призыв к Ирану не отвечать на удары по его территории. Он также уполномочивает заинтересованные государства применять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Китайские представители в ООН также заявили, что этот документ "узаконит незаконное и неизбирательное применение силы, что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации ситуации и серьезным последствиям".

Заблокирован ли на самом деле Ормузский пролив?

Соединенные Штаты и государства Персидского залива заявляют о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив. Однако на деле эти утверждения лишь частично являются истинными.

Тегеран подтверждает, что эта транспортная артерия, через которую до начала войны вокруг Ирана проходило до четверти общемировых потоков углеводородов, закрыта. Но при этом в Исламской Республике подчеркивают, что проход через пролив закрыт только для тех, кого Тегеран считает врагами. Для дружественных Ирану стран, таких как Россия, Индия, Китай, Ирак и Пакистан, проход открыт.

Несмотря на то, что трафик через пролив упал на 90 процентов, суда все же продолжают ходить. В минувший четверг, 2 апреля, стало известно, что впервые с начала конфликта пролив успешно прошел танкер Sohar LNG для перевозки сжиженного природного газа. В тот же день, согласно данным MarineTraffic, впервые с начала бомбардировок Ирана пролив прошел французский контейнеровоз CMA CGM KRIBI, плавающий под мальтийским флагом.

А в настоящий момент в акватории пролива находятся около десяти торговых судов разного класса.