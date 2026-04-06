В Курской области предотвращен террористический акт, готовившийся в отношении высокопоставленного представителя региональной власти. Об этом сообщили в ФСБ России, а губернатор Александр Хинштейн публично поблагодарил сотрудников органов безопасности за проведенную операцию.

По данным спецслужбы, подозреваемый - уроженец Винницкой области Украины, проживавший на территории региона, - самостоятельно вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Он передавал сведения о военных и гражданских объектах, а также занимался подготовкой теракта.

В частности, фигурант проводил разведку у здания регионального правительства, фиксируя его на фото и видео с разных ракурсов и передавая материалы кураторам. По его словам, окончательное решение о месте закладки взрывного устройства должны были принять за пределами России.

Как уточнили в ФСБ, злоумышленник был задержан в момент извлечения взрывного устройства из тайника. Оно было оснащено поражающими элементами и предназначалось для совершения атаки. Мужчина признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ряду статей, предусматривающих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Губернатор Курской области отметил, что благодаря действиям силовиков удалось предотвратить возможные жертвы и ущерб. Он подчеркнул слаженность и профессионализм сотрудников ФСБ, обеспечивающих безопасность региона.

ФСБ также опубликовала видеозапись с задержанным, на которой зафиксированы следственные действия и признательные показания. На кадрах мужчина подтверждает, что собирал информацию о здании администрации и передавал ее украинской стороне для подготовки теракта.