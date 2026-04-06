Володин рассказал, почему в Евросоюзе наступил период кризиса

В Европейском союзе наступил период кризиса, сообщество стало затратной обузой для США. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем канале в MAX 6 апреля.

По его словам, любые объединения, в том числе межгосударственные, как и страны, проходят разные эпохи развития: становления, расцвета, вызовов и проблем, побед, развала.

Он обратил внимание, что при создании Евросоюза в 1992-1993 годах стояли задачи, которые решали ведущие страны Европы и США: им было необходимо через евроструктуры взять под тотальный контроль — лишить независимости — государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР.

«Все это делалось Западом для достижения политических и экономических целей», — подчеркнул Володин.

Политик указал, что для Германии, Франции и Италии это в том числе был выход на новые рынки сбыта, получение трудовых ресурсов. Он отметил, что вложения, которые они делали, субсидируя ЕС, возвращались им с лихвой, однако с годами, в частности, Франция стала от участия в объединении скорее терять, чем приобретать, — разница в 2024 году составила -4,8 млрд евро.

ФРГ, продолжил председатель Госдумы, балансировала свою экономику через дешевые российские энергоресурсы.

«За счет этого финансировала ЕС. Сегодня у нее -13,1 млрд евро», — заявил Володин, добавив, что британцы раньше всех поняли, что от членства в ЕС у них сплошные убытки, потребовали выхода из Евросоюза.

Председатель Госдумы также отметил, что при высокодоходной и эффективной национальной экономике можно, отрывая от нее, финансировать Евросоюз, что и происходило в начале 90-х годов. Однако, обратил внимание он, со временем из-за плохого управления и ошибок ситуация стала меняться в худшую сторону — для решения проблем Брюсселю понадобилась Украина, обладающая природными богатствами, обширным рынком сбыта и дешевыми трудовыми ресурсами.

«Но также, безусловно, и в целях расширения геополитического влияния, открывающего продвижение НАТО на восток», — заметил политик.

По его словам, непрофессиональное и плохо образованное руководство ЕС само совершило ошибки, без чьей-либо помощи: отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной, и, приняв участие в кровавом перевороте на Украине, а затем вооружая киевский режим и поставляя боеприпасы, нанесли еще один удар по экономике своих стран. Для его компенсации Брюссель пошел на откровенное воровство российских зарубежных активов, однако «это не спасло их положение», заявил Володин.

Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке увеличил и обострил проблемы в сфере газоснабжения и поставок нефти, показав, насколько Европейский союз уязвим, а политика его чревата для многих стран-участниц.

«Совершенно очевидно также, что Евросоюз для США стал затратной обузой. Теперь он для них в первую очередь рынок сбыта дорогого сланцевого газа и т. п.», — написал председатель Госдумы.

Политик указал, что стоимость энергоресурсов, и без того были очень дорогих, в Европе выросла — в 1,5 раза в марте (по сравнению с февралем), а ранее конкурентоспособные производства вынужденно переводятся в разные части света.