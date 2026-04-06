6 апреля 2026 года исполняется четыре года со дня смерти Владимира Жириновского — одного из самых ярких и противоречивых политиков в истории современной России. Основатель и бессменный лидер ЛДПР, он запомнился не только своими эпатажными выступлениями, но и острым умом, харизмой и способностью предвидеть развитие мировых событий. Спустя годы после его ухода интерес к личности Жириновского не угасает: его прогнозы, цитаты и политические идеи продолжают активно обсуждаться в обществе, а многие из них, по мнению экспертов и простых граждан, оказались на удивление точными и актуальными для нынешней эпохи.

В годовщину ухода из жизни Владимира Жириновского его предсказания вновь оказались в центре внимания. Архивные интервью и выступления политика, которые когда-то казались эпатажными, сегодня воспринимаются как сбывающиеся прогнозы о будущем России и мира. Особенно активно обсуждаются его слова о событиях 2026 года, которые, по мнению многих, начинают воплощаться в реальность.

Ближний Восток и глобальный конфликт

Жириновский неоднократно утверждал, что Иран станет эпицентром Третьей мировой войны. В конце февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли первые удары по Ирану, эти слова приобрели пугающую актуальность. Политик предрекал, что именно этот регион станет точкой невозврата для глобальной безопасности, и нынешняя эскалация конфликта подтверждает его опасения.

Владимир Жириновский неоднократно подчёркивал, что именно Иран станет эпицентром глобального конфликта XXI века. Он утверждал: «Их план — ещё должны семь стран арабских оккупировать, разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран. На самом деле — взять под контроль все энергоносители». По его мнению, удар по Ирану был призван не только сменить режим, но и перекроить всю энергетическую карту мира, ослабив Китай и Европу за счёт резкого роста цен на нефть.

Жириновский детально описывал сценарий эскалации: «Израиль нанесёт удар по тем объектам, где ему кажется, его разведке, есть центры ядерные по обогащению урана... Иран обязательно ответит... и тогда старший брат придёт на помощь. США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран». Он предупреждал: «Иран — это не Вьетнам, не Корея, не Косово. Здесь будут самые страшные события». Политик также предвидел гуманитарную катастрофу и волны беженцев, которые хлынут на север, в сторону России.

События на Украине

Владимир Жириновский на протяжении многих лет делал громкие заявления о будущем Украины, которые сегодня часто называют пророческими. Ещё в начале 1990-х он утверждал, что Донбасс, Крым и Севастополь не останутся в составе Украины, а вернутся в Россию, поскольку эти регионы исторически и культурно связаны с Россией. В 1999 году, выступая в Совете Европы, он прямо заявил, что военные действия будут вестись на территории Украины, а Запад будет использовать их как инструмент давления на Россию.

В 2021 году Жириновский предупреждал о неизбежности боевых действий, указывая на февраль 2022 года как на переломный момент. Он отмечал, что Россия не допустит угрозы для своих интересов и русского населения на Украине. Многие из его прогнозов, казавшихся тогда радикальными, сегодня воспринимаются как сбывшиеся сценарии развития событий, что вызывает новый интерес к его политическому наследию.

Геополитика и судьба Запада

Жириновский был уверен, что НАТО развалится, а США, увязнув в кризисах, будут вынуждены уйти на свой континент и объединиться с Канадой и Мексикой. Он считал, что Запад обречён, а Россия станет главным центром силы и убежищем для мировых капиталов: «Все мировые деньги стекутся сюда. Все достижения человечества будут только здесь, в России. Поэтому у России есть будущее!».

Ядерный апокалипсис и раздел мира

Политик предупреждал о возможности глобального конфликта с миллионами жертв, но верил, что прямое столкновение ядерных держав невозможно. Он утверждал, что катастрофа такого масштаба станет шоком, который заставит лидеров сесть за стол переговоров и разделить сферы влияния.

Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами, слова Жириновского звучат не как бред политического провокатора, а как жёсткое предупреждение, к которому стоило бы прислушаться раньше.