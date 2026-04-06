Назван врио главы Петропавловска-Камчатского

Временно исполняющим обязанности главы Петропавловска-Камчатского будет назначен Андрей Воровский. С января 2026 года он занимал должность первого заместителя главы администрации краевого центра.

© Российская Газета

К своим обязанностям Андрей Воровский официально приступит 7 апреля.

"Андрея Викторовича мы все хорошо знаем. Он имеет большой опыт серьезной работы в коммунальной инфраструктуре, в том числе в очень сложные годы в начале 2010-х. Именно этот опыт сегодня наиболее остро требуется городу. Я рассчитываю, что он сформирует новую команду, сделает выводы из уроков прошедшей зимы и, засучив рукава, приступит к решению наиболее болезненных проблем", - подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона отметил первостепенные задачи, стоящие перед врио: перезагрузка системы городского хозяйства, а также ликвидация последствий снежной зимы в этом году и подготовка к летнему сезону.

Напомним, глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев 6 апреля сообщил о том, что покидает этот пост. Он занимал должность мэра краевой столицы с сентября 2024 года.