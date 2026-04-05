В России указали на недопонимание Вашингтона

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале указал на недопонимание Вашингтона. По его словам, США не могут осознать, что Иран не примет выдвигаемые ими ультиматумы.

«Вашингтон никак не может понять, что Тегеран не принимает ультиматумы. Иран принимает сделки, основанные на разумных компромиссах», — заявил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Американский глава назвал их ублюдками, пригрозил мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, а также матом высказался о ситуации. В завершение публикации политик добавил фразу «хвала Аллаху».